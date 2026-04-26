СМИ обратили внимание на странное поведение Рубио

03:22 26.04.2026 (обновлено: 03:25 26.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь Марко Рубио дважды уклонялся от присутствия на важных переговорах по Ирану.
  • Некоторые эксперты считают, что Рубио не хочет ассоциироваться с поражением в войне с Ираном.
  • Снижение публичной роли Рубио указывает на то, что президент США Дональд Трамп все больше склоняется к молниеносным военным вмешательствам.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио дважды уклонялся от присутствия на важных переговорах по Ирану, несмотря на свой высокий статус и обязанности, на это обратила внимание британская газета Financial Times.
"Весьма примечательно, что в обеих поездках (в Исламабад, где проходили — Прим. ред.) отсутствовал Рубио, главный дипломат Америки", — говорится в материале.
По мнению профессора международных отношений Гарвардского университета Стивена Уолта, Рубио просто не хочет, чтобы его ассоциировали с поражением в войне с Ираном.
"Рубио, возможно, уже чувствует, что Иран — это полный провал, и чем меньше он будет с ним связан, тем лучше", — пояснил он.
По мнению других экспертов, снижение публичной роли Рубио указывает на то, что президент США Дональд Трамп все больше склоняется к молниеносным военным вмешательствам.
Вчера издание Politico сообщило, что некоторые из доверенных лиц президента США Дональда Трампа все чаще рассматривают госсекретаря Марко Рубио как серьезного кандидата на президентских выборах, которые пройдут в 2028 году. Отмечается, что позиция Рубио как госсекретаря США и главы совета национальной безопасности ставит чиновника в "центр принятия важнейших решений". Издание называет еще одним преимуществом Рубио отсутствие скандалов, которые могли бы негативно сказаться на имидже президента.
Вэнс и Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал вице-президента отличным кандидатом от республиканцев. Позднее издание Politico сообщило, что Рубио в частном порядке назвал Вэнса главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.
