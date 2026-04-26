В Москве в понедельник образуется снежный покров

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Снежный покров высотой до двух-пяти сантиметров появится в Москве в понедельник, выпадет до 19 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник столичный регион окажется в тыловой части циклона с центром над Верхневолжьем. В Москве и по области будет облачно, возможна "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости до 600-1000 метров, не исключена "сухая" гроза, временами пройдет сильный мокрый снег и снег, ледяная крупа - в осадкомеры в переводе на воду выпадет до 19 миллиметров осадков, на московской земле появится снежный покров высотой до двух-пяти сантиметров", - рассказал Тишковец

Синоптик добавил, что на севере Подмосковья и на северо-востоке Подмосковья выпадет до 22-27 миллиметров осадков, а высота снежного покрова составит от 9 до 14 сантиметров.

"Ветер западной четверти, 7-12 метров в секунду, вечером порывы до штормовых 20 метров в секунду, в Подмосковье - до 22 метров в секунду. При таком ветер снежинки разгоняется до скорости 80 километров в час. Учитывая, что влажный снег в апреле тяжелее в три-пять раз сухого зимнего, он будет вести себя как абразив - каждый квадратный метр воздуха превратится в пескоструйный аппарат", - подчеркнул Тишковец.

Синоптик добавил, что температура воздуха в Москве в сумерках ожидается около ноля градусов, по области местами на северо-западе и западе заморозки до минус одного. На дорогах образуется гололедица, днем в столице прогнозируется плюс два - плюс четыре градуса, в Подмосковье - ноль - плюс пять градусов.