Эксперт рассказал, какие приложения в смартфоне съедают больше всего заряда

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Telegram, сторонние браузеры, например, Google Chrome, а также фото- и видеосъемка сильнее других приложений и функций в смартфоне съедают заряд батареи, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Социальные сети действительно съедают много зарядки, например, Telegram - он загружает большой объем данных. Также среди таких приложений любой не родной браузер, например, Google Chrome, и фото- и видеосъемка", - сообщил он.
Также много заряда устройства тратят закладки в браузере, особенно в стороннем - чем больше открыто закладок, тем больше тратится энергии.
