Россиян предупредили о штрафе за ночные прогулки детей
02:46 26.04.2026
Россиян предупредили о штрафе за ночные прогулки детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянам может грозить штраф за прогулки их детей после 22:00.
  • При повторных нарушениях комиссия по делам несовершеннолетних может поставить на учет как ребенка, так и его родителей.
  • Субъекты РФ вправе вводить дополнительные ограничения, сокращать период «ночного времени» и определять перечень мест, запрещенных для посещения детьми без взрослых.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россиянам за прогулки их детей после 22.00 может грозить штраф и постановка семьи на профилактический учет, сообщила РИА Новости преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Гильманова.
"За неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрен административный штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей", - сказала Гильманова, добавив, что лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться на улице без сопровождения родителей с 22.00 до 6.00.
Юрист отметила, что при повторных нарушениях комиссия по делам несовершеннолетних может поставить на учет как ребенка, так и его родителей. В отдельных случаях систематическое привлечение к ответственности может повлечь более серьезные меры.​
По словам Гильмановой, субъекты РФ вправе определять перечень мест, запрещенных для посещения детьми без взрослых, сокращать период "ночного времени", а также вводить дополнительные ограничения.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Россиян предупредили о штрафе за сигнализацию автомобиля в ночное время
24 апреля, 03:28
 
