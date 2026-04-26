Российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде в Узбекистане

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Школьники российской сборной взяли четыре золотых медали на 2-й Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны и принесли команде абсолютную победу, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В Узбекистане объявили победителей 2-й Международной олимпиады школьников по биологии имени Авиценны. Российская сборная завоевала 4 золотые медали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что один из четырех членов сборной стал абсолютным победителем.
"В копилке российской сборной – 4 золотые медали и абсолютная победа. Все наши участники показали блестящий результат и дали стране яркий повод для радости", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Вице-премьер пожелал школьникам сохранять любознательность, верить в себя и совершать новые открытия.
"Мы гордимся нашими ребятами – их победа на международной арене еще раз доказала, что развитие естественно-научного образования приносит реальные плоды. Российская школа всегда славилась фундаментальной подготовкой, и сегодняшний успех – прямое тому подтверждение", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
2-я Международная олимпиада по биологии имени Авиценны – научное состязание для школьников средних и старших классов в возрасте от 15 до 18 лет. Она проводилась в городе Наманган с 20 по 26 апреля.
