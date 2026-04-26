Церемония награждения победителей и призеров 2-й Международной олимпиады по биологии имени Авиценны в Узбекистане

Российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде в Узбекистане

2-я Международная олимпиада по биологии имени Авиценны проводилась в городе Наманган с 20 по 26 апреля.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Школьники российской сборной взяли четыре золотых медали на 2-й Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны и принесли команде абсолютную победу, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В Узбекистане объявили победителей 2-й Международной олимпиады школьников по биологии имени Авиценны. Российская сборная завоевала 4 золотые медали", - говорится в сообщении

Уточняется, что один из четырех членов сборной стал абсолютным победителем.

"В копилке российской сборной – 4 золотые медали и абсолютная победа. Все наши участники показали блестящий результат и дали стране яркий повод для радости", - сказал Чернышенко , слова которого приводят в его аппарате.

Вице-премьер пожелал школьникам сохранять любознательность, верить в себя и совершать новые открытия.

Сергея Кравцова. "Мы гордимся нашими ребятами – их победа на международной арене еще раз доказала, что развитие естественно-научного образования приносит реальные плоды. Российская школа всегда славилась фундаментальной подготовкой, и сегодняшний успех – прямое тому подтверждение", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ