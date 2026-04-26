Российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде в Узбекистане

13:25 26.04.2026 (обновлено: 14:39 26.04.2026)
Российские школьники взяли четыре золота на олимпиаде по биологии в Узбекистане

© Фото : Правительство. Главное/MAX
Церемония награждения победителей и призеров 2-й Международной олимпиады по биологии имени Авиценны в Узбекистане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сборная завоевала четыре золотые медали на 2-й Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны в Узбекистане.
  • Один из четырех членов российской сборной стал абсолютным победителем.
  • 2-я Международная олимпиада по биологии имени Авиценны проводилась в городе Наманган с 20 по 26 апреля.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Школьники российской сборной взяли четыре золотых медали на 2-й Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны и принесли команде абсолютную победу, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Узбекистане объявили победителей 2-й Международной олимпиады школьников по биологии имени Авиценны. Российская сборная завоевала 4 золотые медали", - говорится в сообщении.
Молодые люди фотографируются в Московском Государственном Университете в День российской науки в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В Минобрнауки назвали вузы с самым большим числом студентов ​
25 апреля, 02:28
Уточняется, что один из четырех членов сборной стал абсолютным победителем.
"В копилке российской сборной – 4 золотые медали и абсолютная победа. Все наши участники показали блестящий результат и дали стране яркий повод для радости", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Вице-премьер пожелал школьникам сохранять любознательность, верить в себя и совершать новые открытия.
"Мы гордимся нашими ребятами – их победа на международной арене еще раз доказала, что развитие естественно-научного образования приносит реальные плоды. Российская школа всегда славилась фундаментальной подготовкой, и сегодняшний успех – прямое тому подтверждение", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
2-я Международная олимпиада по биологии имени Авиценны – научное состязание для школьников средних и старших классов в возрасте от 15 до 18 лет. Она проводилась в городе Наманган с 20 по 26 апреля.
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В российских вузах появится новая специальность
23 апреля, 14:33
 
