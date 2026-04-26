Глава МИД Ирана посетит Россию в понедельник

ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи планирует встретиться с Владимиром Путиным 27 апреля, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
"Визит состоится в понедельник, и во время него Аракчи проведет встречу с президентом России", — приводит его слова диппредставительство.
Министр собирается обсудить состояние переговоров об урегулировании конфликта с США, условия прекращения огня, а также возможные совместных инициативах по этому поводу.
Накануне Аракчи прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. На встрече с командующим армией он озвучил позицию Ирана относительно окончания конфликта. После этого он отправился в Оман, где сегодня обсудил с официальными лицами вопросы безопасности Персидского и Оманского заливов, а также судоходства в Ормузском проливе.
В субботу Дональд Трамп заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для переговоров с иранской стороной. Позднее в тот же день глава Белого дома выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от Тегерана с более выгодными условиями. При этом в ИРИ изначально отрицали планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом заявил, что страна не будет участвовать в мирных переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. США объявили о блокаде портов противника и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Тем временем Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и делегации не проведут встречу.