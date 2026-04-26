Патриарх Кирилл рассказал, когда Россия станет непобедимой

Безуглый (1949 - 2025) - дважды Герой труда Кубани, награжден в том числе медалями "За воинскую доблесть", "За защиту Крыма" и "За службу на Северном Кавказе". Был депутатом заксобрания Краснодарского края. В 90-е годы Безуглый стоял у истоков возрождения кубанского казачества, добавили в церкви.