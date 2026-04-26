Патриарх Кирилл рассказал, когда Россия станет непобедимой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Кирилл заявил, что Россия будет непобедима, если молодежь будет впитывать любовь к Богу и к Отечеству.
- Он посетил кадетский корпус на Кубани и передал ему Владимирскую икону Божией Матери, сборники своих проповедей и книгу "Патриархи Московские и всея Руси".
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Россия будет непобедима, если молодежь будет впитывать любовь к Богу и к Отечеству, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посещая кадетский корпус на Кубани, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
В воскресенье патриарх Кирилл посетил домовый храм в Кубанском казачьем кадетском корпусе имени И.В. Безуглого, находящимся в станице Динской Краснодарского края, где встретился с казачьей молодежью Кубани, отмечается на сайте. В дар кадетскому корпусу глава Русской церкви передал Владимирскую икону Божией Матери, а также сборники своих проповедей и книгу "Патриархи Московские и всея Руси".
"Там, где воспитывается наша молодежь, она должна впитывать любовь к Богу и к Отечеству. Если будет так, то Россия будет непобедима. Нас никогда не побеждали внешние враги, даже те, которые превосходили нас силой. Там, где вера православная, где любовь друг к другу, где проповедь высоких нравственных ценностей, в том числе и любви к Отечеству, там не может быть внутренней слабости", - сказал патриарх Кирилл.
Он поблагодарил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за инициативу создания храма при кадетском корпусе.
"Дай Бог, чтобы этот храм служил воспитанию тех, кто готовит себя к служению Отечеству с полным осознанием важности и ответственности этого спасительного делания. Потому что любовь к Отечеству и является любовью к ближним. А кто возлюбит ближнего своего, как самого себя, тот спасется. Вот и замыкается цепь. Храни вас Господь!" - заключил предстоятель РПЦ.
Как уточнили в РПЦ, Кубанский казачий кадетский корпус имени Безуглого в станице Динская начали строить в 2022 году, он рассчитан на постоянное пребывание 600 кадетов. На территории корпуса по инициативе губернатора Кондратьева был возведен домовой храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. В 2025 году корпусу было присвоено имя атамана Ивана Безуглого.
Безуглый (1949 - 2025) - дважды Герой труда Кубани, награжден в том числе медалями "За воинскую доблесть", "За защиту Крыма" и "За службу на Северном Кавказе". Был депутатом заксобрания Краснодарского края. В 90-е годы Безуглый стоял у истоков возрождения кубанского казачества, добавили в церкви.
