Автор "Горячего пепла" рассказал, чем его поразил прототип героя романа

Краткий пересказ от РИА ИИ Прототип главного героя романа "Горячий пепел" — герой сопротивления Иван Корбуков — поразил автора Станислава Аристова своей стойкостью.

Он под пытками не выдал соратников и спас жену одного из немецких антифашистов, Ольги Циммет.

Роман "Горячий пепел" — это первый художественный роман о происходившем в концлагерях в Аушвице и Бухенвальде, написанный на основе многолетнего исследовательского опыта автора.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Автор романа о концлагерях "Горячий пепел" доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов рассказал РИА Новости, чем его лично поразил прототип главного героя произведения – герой сопротивления Иван Корбуков.

"Он поразил меня своей невероятной стойкостью: даже под пытками он не выдал соратников", - поделился Аристов. По его словам, "на очной ставке в гестапо он спас жену одного из немецких антифашистов, Ольгу Циммет: глядя ей в глаза, твердо заявив, что не знает ее".

"Этим "незнанием" он подарил ей жизнь, уже не имея шансов на спасение своей", - поделился автор романа "Горячий пепел".

Он признался, что его "до глубины души впечатлила сцена, ставшая известной благодаря голландцу Ахтерхойсу, который сидел с Иваном в одной камере гестапо".

"Представьте: человека зверски истязают, он знает, что обречен, но находит в себе силы написать прощальное письмо матери. И пишет он его на обрывке рекламного буклета немецкого истребителя "Мессершмитт" — по иронии судьбы, именно того самолета, который нес смерть его Родине", - сказал автор романа. По его словам, "этот клочок бумаги с адресом смоленской деревни стал его последней связью с миром, которую чудом удалось передать в советское посольство уже после войны".

"Для меня Иван Корбуков — это символ несломленного духа. Он прошел через тяжелейшие испытания, оставаясь офицером и Человеком. Его упоминание в моем романе — это дань уважения памяти героя", - заключил Аристов.

"Горячий пепел" - первый художественный роман о происходившем в концлагерях в Аушвице, Бухенвальде. По замыслу автора, книга - своеобразна попытка переложить многолетний исследовательский опыт на язык большой прозы. Предисловие к роману написано известным российским режиссёром театра и кино Андреем Кончаловским , а также писателем Олегом Роем . Книга издана при поддержке Фонда Александра Печерского , занимающегося увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях.