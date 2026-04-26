08:56 26.04.2026 (обновлено: 09:06 26.04.2026)
Автор "Горячего пепла" рассказал, чем его поразил прототип героя романа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - "Труд освобождает"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прототип главного героя романа "Горячий пепел" — герой сопротивления Иван Корбуков — поразил автора Станислава Аристова своей стойкостью.
  • Он под пытками не выдал соратников и спас жену одного из немецких антифашистов, Ольги Циммет.
  • Роман "Горячий пепел" — это первый художественный роман о происходившем в концлагерях в Аушвице и Бухенвальде, написанный на основе многолетнего исследовательского опыта автора.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Автор романа о концлагерях "Горячий пепел" доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов рассказал РИА Новости, чем его лично поразил прототип главного героя произведения – герой сопротивления Иван Корбуков.
"Он поразил меня своей невероятной стойкостью: даже под пытками он не выдал соратников", - поделился Аристов. По его словам, "на очной ставке в гестапо он спас жену одного из немецких антифашистов, Ольгу Циммет: глядя ей в глаза, твердо заявив, что не знает ее".
"Этим "незнанием" он подарил ей жизнь, уже не имея шансов на спасение своей", - поделился автор романа "Горячий пепел".
Он признался, что его "до глубины души впечатлила сцена, ставшая известной благодаря голландцу Ахтерхойсу, который сидел с Иваном в одной камере гестапо".
"Представьте: человека зверски истязают, он знает, что обречен, но находит в себе силы написать прощальное письмо матери. И пишет он его на обрывке рекламного буклета немецкого истребителя "Мессершмитт" — по иронии судьбы, именно того самолета, который нес смерть его Родине", - сказал автор романа. По его словам, "этот клочок бумаги с адресом смоленской деревни стал его последней связью с миром, которую чудом удалось передать в советское посольство уже после войны".
"Для меня Иван Корбуков — это символ несломленного духа. Он прошел через тяжелейшие испытания, оставаясь офицером и Человеком. Его упоминание в моем романе — это дань уважения памяти героя", - заключил Аристов.
"Горячий пепел" - первый художественный роман о происходившем в концлагерях в Аушвице, Бухенвальде. По замыслу автора, книга - своеобразна попытка переложить многолетний исследовательский опыт на язык большой прозы. Предисловие к роману написано известным российским режиссёром театра и кино Андреем Кончаловским, а также писателем Олегом Роем. Книга издана при поддержке Фонда Александра Печерского, занимающегося увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях.
Фонд Печерского также стал организатором траурных мероприятий в комплексе Дахау в годовщину расстрела 93 советских военнопленных – руководителей подпольной организации "Братский союз военнопленных" - и снял о ней фильм.
ДахауАндрей КончаловскийОлег РойАлександр Печерский
 
 
