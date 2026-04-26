В РПЦ рассказали, чему будут посвящены уроки духовно-нравственной культуры - РИА Новости, 26.04.2026
23:07 26.04.2026
В РПЦ рассказали, чему будут посвящены уроки духовно-нравственной культуры

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал об уроках ДНКР

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроки нового предмета "Духовно-нравственная культура России" будут посвящены проявлению ценностей в жизни выдающихся граждан страны.
  • Задача занятий — вызвать у детей желание подражать героям страны и осваивать духовно-нравственные ценности.
  • Митрополит Евгений подчеркнул важность того, чтобы педагог сам был носителем этих ценностей.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Школьные уроки нового предмета "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР) будут посвящены проявлению ценностей в жизни выдающихся граждан страны, чтобы дети хотели им подражать, сообщил председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
"На уроках (по предмету ДНКР - ред.) будут рассказывать о ценностях не вообще, какие они бывают, а о наших согражданах, героях нашей страны, о том, как в жизни выдающихся людей проявились те или иные духовно-нравственные ценности", - сказал ИС "Вести" митрополит Евгений.
"Задача - это сделать так, чтобы молодой человек, ребенок, увидя героя, внутренне сказал: "Я хочу быть похожим на него, быть таким же", и как следствие - "я хочу освоить эти ценности, чтобы это стало моим достоянием", - отметил митрополит.
Он также подчеркнул, что передать знания непросто, а ценности - еще сложнее, и важно, чтобы педагог сам стал носителем этих ценностей.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
