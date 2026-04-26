В РПЦ рассказали, чему будут посвящены уроки духовно-нравственной культуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Школьные уроки нового предмета "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР) будут посвящены проявлению ценностей в жизни выдающихся граждан страны, чтобы дети хотели им подражать, сообщил председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
"На уроках (по предмету ДНКР - ред.) будут рассказывать о ценностях не вообще, какие они бывают, а о наших согражданах, героях нашей страны, о том, как в жизни выдающихся людей проявились те или иные духовно-нравственные ценности", - сказал ИС "Вести" митрополит Евгений.
"Задача - это сделать так, чтобы молодой человек, ребенок, увидя героя, внутренне сказал: "Я хочу быть похожим на него, быть таким же", и как следствие - "я хочу освоить эти ценности, чтобы это стало моим достоянием", - отметил митрополит.
Он также подчеркнул, что передать знания непросто, а ценности - еще сложнее, и важно, чтобы педагог сам стал носителем этих ценностей.
Епископ рассказал, какое будущее нужно строить в России
23 ноября 2025, 16:27