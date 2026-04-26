Папа римский в годовщину аварии на ЧАЭС пожелал, чтобы атом служил миру

ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV по случаю 40-летней годовщины аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) пожелал, чтобы ядерная энергия служила жизни и миру, заявив, что катастрофа стала предупреждением об использовании новых технологий.