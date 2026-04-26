14:09 26.04.2026
Папа римский в годовщину аварии на ЧАЭС пожелал, чтобы атом служил миру

Папа римский Лев XIV в годовщину аварии на ЧАЭС пожелал, чтобы атом служил миру

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Папа Римский Лев XIV обратился с посланием в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Он заявил, что катастрофа стала предупреждением об использовании новых технологий.
  • Папа пожелал, чтобы атомная энергия служила жизни и миру.
ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV по случаю 40-летней годовщины аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) пожелал, чтобы ядерная энергия служила жизни и миру, заявив, что катастрофа стала предупреждением об использовании новых технологий.
В этом году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.
"Она остается напоминанием об опасностях, присущих использованию все более мощных технологий. Мы вверяем милости Божьей жертв и всех, кто до сих пор страдает от последствий. Я надеюсь, что рассудительность и ответственность всегда будут преобладать на всех уровнях принятия решений, чтобы любое использование атомной энергии служило жизни и миру", - сказал понтифик по завершении традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
"Трагический инцидент", подчеркнул Лев XIV, стал отметкой на "совести человечества".
