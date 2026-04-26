Рейтинг@Mail.ru
С Байконура стартовал "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 26.04.2026 (обновлено: 11:50 26.04.2026)
С Байконура стартовал "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34"

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с Байконура

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с Байконура.
  • Он пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС 28 апреля.
  • Корабль доставит более 2,5 тонны грузов, включая топливо, продукты питания, воду, оборудование для научных экспериментов и новый скафандр "Орлан-МКС" № 8.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с космодрома Байконур, трансляцию вел "Роскосмос".
Через восемь минут 49 секунд она вывела объект на околоземную орбиту. Ожидается, что он пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС в 3:01 мск 28 апреля.
Корабль доставит более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри станции.
Также он привезет оборудование и расходные материалы для научных экспериментов и новый скафандр "Орлан-МКС" № 8 для выходов в открытый космос.
Это был восьмой российский космический пуск в этом году и третий с Байконура.
Байконур (город)Роскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала