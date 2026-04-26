С Байконура стартовал "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с космодрома Байконур, трансляцию вел " Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с космодрома Байконур, трансляцию вел " Роскосмос ".

Через восемь минут 49 секунд она вывела объект на околоземную орбиту. Ожидается, что он пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС в 3:01 мск 28 апреля.

Корабль доставит более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри станции.

Также он привезет оборудование и расходные материалы для научных экспериментов и новый скафандр "Орлан-МКС" № 8 для выходов в открытый космос.