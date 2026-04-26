ПВО за сутки сбила 530 украинских беспилотников

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 530 беспилотников, семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

По данным ведомства, с начала СВО ликвидированы 671 самолет, 284 вертолета, 138052 беспилотников, 656 зенитных ракетных комплексов, 29051 танк и другая боевая бронированная машина, 1709 боевых машин РЗСО, 34618 орудий полевой артиллерии и минометов и 60208 единиц специальной военной автомобильной техники.