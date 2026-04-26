Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила 530 украинских беспилотников
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 26.04.2026 (обновлено: 12:41 26.04.2026)
ПВО за сутки сбила 530 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 530 беспилотников, семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны России в воскресенье.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.
По данным ведомства, с начала СВО ликвидированы 671 самолет, 284 вертолета, 138052 беспилотников, 656 зенитных ракетных комплексов, 29051 танк и другая боевая бронированная машина, 1709 боевых машин РЗСО, 34618 орудий полевой артиллерии и минометов и 60208 единиц специальной военной автомобильной техники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала