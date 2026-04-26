ПВО за сутки сбила 530 украинских беспилотников

- Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 530 беспилотников, семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS.
- С начала СВО ликвидированы 671 самолет, 284 вертолета, 138 052 беспилотника и другая военная техника.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 530 беспилотников, семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны России в воскресенье.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.
По данным ведомства, с начала СВО ликвидированы 671 самолет, 284 вертолета, 138052 беспилотников, 656 зенитных ракетных комплексов, 29051 танк и другая боевая бронированная машина, 1709 боевых машин РЗСО, 34618 орудий полевой артиллерии и минометов и 60208 единиц специальной военной автомобильной техники.