Путин проведет совещание по безопасности на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по безопасности на выборах и обратится к Совету законодателей при Федеральном Собрании РФ.
Кроме того, глава государства планирует посетить один из медицинских объектов, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
В графике главы государства также ожидаются международные контакты.
В России 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Праздник был установлен федеральным законом, подписанным президентом России 27 июня 2012 года.
