Путин отметил боевое братство России и КНДР - РИА Новости, 26.04.2026
11:39 26.04.2026
Путин отметил боевое братство России и КНДР

Путин: российско-корейское боевое братство имеет славную историю

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии в Пхеньяне отметил боевое братство России и КНДР.
  • Путин подчеркнул славную историю российско-корейского боевого братства и помощь Пхеньяна России, когда под оккупацией оказалась часть Курской области.
  • Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии по случаю открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне отметил боевое братство России и КНДР, подчеркнув славную историю между странами, а также отметил помощь Пхеньяна, когда под оккупацией оказалась часть Курской области.
Соответствующее приветствие опубликовано на сайте Кремля.
"Российско-корейское боевое братство имеет славную историю. На завершающем этапе Второй мировой войны советские войска вместе с корейскими патриотами освободили вашу страну от японского колониального господства, а в 1950-е годы помогали отстаивать независимость Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с иностранными интервентами. А уже в наше время, когда под вражеской оккупацией оказалась часть территории Курской области, Пхеньян, в свою очередь, решительно и без колебаний пришёл нам на помощь", - говорится в приветствии.
Президент подчеркнул, что корейские солдаты и офицеры, сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, проявили мужество и самоотверженность, а также добавил, что беспримерные подвиги навсегда останутся в сердце каждого гражданина России.
"Мемориал, который торжественно открывается сегодня, призван увековечить память о героизме военнослужащих Корейской народной армии и о жертвах, понесённых во имя общей победы. И конечно, он станет зримым символом дружбы и единства наших народов", - добавил Путин.
Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и КНДР будут и впредь последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства.
"Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов ‒ участников боевых действий в Курской области ‒ и воздать дань памяти павшим героям", - заключил президент.
РоссияПхеньянКурская областьВладимир ПутинКорейская народная армия
 
 
