Путин отметил боевое братство России и КНДР

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии по случаю открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне отметил боевое братство России и КНДР, подчеркнув славную историю между странами, а также отметил помощь Пхеньяна, когда под оккупацией оказалась часть Курской области.