Путин направил приветствие по случаю открытия в Пхеньяне мемориала и музея

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие лидеру КНДР Ким Чен Ыну и участникам торжеств по случаю открытия в Пхеньяне мемориала и Музея подвигов героев зарубежной военной операции, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын! Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции", - говорится в приветствии.
