Путин отметил вклад создателя Плесецка в обороноспособность России - РИА Новости, 26.04.2026
00:10 26.04.2026 (обновлено: 10:24 26.04.2026)
Путин отметил вклад создателя Плесецка в обороноспособность России

Путин отметил вклад создателя Плесецка генерала Иванова в обороноспособность РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поздравил с 90-летием первого командующего Военно-космическими силами России Владимира Иванова.
  • Путин отметил вклад Владимира Иванова в развитие ракетной техники и укрепление обороноспособности страны.
  • Владимир Иванов был награжден орденом Гагарина.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 90-летием первого командующего Военно-космическими силами России Владимира Иванова, создателя космодрома Плесецк и отметил его вклад в развитие ракетной техники и укрепление обороноспособности страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра имени Хруничева, где генерал занимает пост советника гендиректора по взаимодействию с госзаказчиками.
"Ваш огромный вклад в развитие ракетно-космического потенциала, укрепление обороноспособности страны - достойны самого искреннего уважения, являются ярким, вдохновляющим примером для молодого поколения офицеров", - приводит пресс-служба слова главы государства.
Путин подчеркнул, что Иванов по праву принадлежит к замечательной плеяде настоящих профессионалов и подвижников, которые посвятили себя служению избранному делу, людям и Отечеству.
"На всех этапах ответственной работы, на посту командующего Военно-космическими силами вы неизменно проявляли исключительную компетентность, талант организатора, умение эффективно решать поставленные задачи", - говорится в телеграмме главы государства.
Кроме того, как отметили на предприятии, в знак высочайшего признания выдающихся заслуг перед Отечеством, указом президента Иванов был награжден орденом Гагарина.
Владимир Иванов родился 26 апреля 1936 года. Имеет звания заслуженного деятеля науки и техники РФ и Героя Труда Российской Федерации. В 1992 году назначен первым командующим Военно-космическими силами РФ. В ноябре 1994 года он добился подписания указа президента о создании первого Государственного испытательного космодрома России (космодрома Плесецк).
РоссияВладимир ИвановВладимир ПутинПлесецк (космодром)ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
 
 
