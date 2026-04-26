Пушилин рассказал о продвижении ВС России на трех направлениях

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские войска отодвигают противника по всей линии фронта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На Добропольско-Красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполья по трассе в районе Новоалександровки", — сказал он в видеообращении на платформе "Макс".
Тем временем на Славянском направлении бойцы сокращают дистанцию в районе села Рай-Александровка — его освобождение создаст условия для объективного контроля над всей Краматорско-Славянской агломерацией. А на Краснолиманском участке подразделения прошли вперед в районе реки Северский Донец, города Святогорска и сел Татьяновка и Пришиб.
"В самом Красном Лимане продолжаются городские бои. Противник предпринимает попытки контратаковать. <...> Нам крайне важно дальше двигаться в направлении Святогорска", — отметил Пушилин.
В минувший вторник начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщал, что российская группировка войск "Запад" уже контролирует более 70 процентов территории Красного Лимана. Этот город откроет дорогу на Славянск с севера.
Тогда же он рассказал о продвижении в направлении Доброполья — важнейшего логистического центра ВСУ. Город располагается в 30 километрах севернее Красноармейска, который армия взяла под контроль 1 декабря.
