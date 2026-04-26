Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 26.04.2026 (обновлено: 20:27 26.04.2026)
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на трех направлениях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России продвинулись к Доброполью в ДНР — важнейшему логистическому центру ВСУ.
  • На Славянском направлении бойцы сокращают дистанцию в районе села Рай-Александровка — его освобождение создаст условия для контроля над всей Краматорско-Славянской агломерацией.
  • Противник пытается контратаковать в Красном Лимане, однако российские бойцы пробиваются дальше к Святогорску.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские войска отодвигают противника по всей линии фронта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На Добропольско-Красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполья по трассе в районе Новоалександровки", — сказал он в видеообращении на платформе "Макс".
Тем временем на Славянском направлении бойцы сокращают дистанцию в районе села Рай-Александровка — его освобождение создаст условия для объективного контроля над всей Краматорско-Славянской агломерацией. А на Краснолиманском участке подразделения прошли вперед в районе реки Северский Донец, города Святогорска и сел Татьяновка и Пришиб.
"В самом Красном Лимане продолжаются городские бои. Противник предпринимает попытки контратаковать. <...> Нам крайне важно дальше двигаться в направлении Святогорска", — отметил Пушилин.
В минувший вторник начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщал, что российская группировка войск "Запад" уже контролирует более 70 процентов территории Красного Лимана. Этот город откроет дорогу на Славянск с севера.
Тогда же он рассказал о продвижении в направлении Доброполья — важнейшего логистического центра ВСУ. Город располагается в 30 километрах севернее Красноармейска, который армия взяла под контроль 1 декабря.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы УкраиныКрасный ЛиманДоброполье (город)СлавянскСвятогорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала