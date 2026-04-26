В Румынии ввели пожизненный срок за умышленное убийство женщин

Краткий пересказ от РИА ИИ В Румынии ввели наказание за фемицид (убийство женщины, совершенное на почве ненависти по признаку пола или в рамках домашнего насилия) вплоть до пожизненного заключения.

КИШИНЕВ, 26 апр – РИА Новости. Лидер Румынии Никушор Дан утвердил закон о борьбе с "фемицидом", который впервые вводит в законодательство страны это понятие и предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения, соответствующая публикация появилась на официальной странице президента Румынии в соцсети Facebook*.

"Насилие в отношении женщин слишком долго либо игнорировалось, либо рассматривалось недостаточно эффективно. Этот закон превращает обязательство румынского государства по обеспечению безопасности женщин и детей в конкретный механизм. Согласно новому закону, за фемицид - убийство женщины, совершенное на почве ненависти по признаку пола или в рамках домашнего насилия, - теперь грозит от 15 до 25 лет тюрьмы или пожизненный срок", - отмечается в публикации президента Румынии

Ранее такие преступления в румынском законодательстве классифицировались как жестокое убийство, однако теперь термин получил юридическое определение как форма гендерного насилия.

Необходимость ужесточения мер авторы инициативы объяснили ростом преступности внутри семей. Согласно статистике за восемь месяцев 2025 года, произошло 33 убийства, совершенные членами семей, в 69% случаев жертвами стали женщины. В среднем в Румынии от рук родственников ежемесячно погибают три женщины.

Законопроект был внесен в парламент в октябре 2025 года и получил беспрецедентную поддержку: под ним подписались более 270 депутатов от всех политических партий. Сторонники закона подчеркивают, что он дает правоохранителям инструменты для вмешательства до того, как бытовое насилие приведет к трагедии.

Румыния стала одной из европейских стран, законодательно закрепивших термин "фемицид".