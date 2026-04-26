Нынешним европейским политикам придется уступить свое место, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2026
12:36 26.04.2026 (обновлено: 12:40 26.04.2026)
Нынешним европейским политикам придется уступить свое место, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешним европейским политикам придется уступить свое место другим политическим силам.
  • Песков напомнил об исторических прецедентах, когда к власти приходили реваншисты, требующие отомстить за годы унижения страны и создать новую сильную армию.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Нынешним европейским политикам придется уступить свое место другим политическим силам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что им придется уступить свое место другим политическим силам. А вот какие это будут политические силы? Германия – крупнейшая европейская держава с мощнейшей экономикой и очень дисциплинированным обществом. В какую сторону это все пойдет, я бы не взялся говорить сейчас", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он напомнил, что в истории уже были случаи, когда к власти приходили реваншисты, требующие отомстить за годы унижения страны и создать новую сильную армию.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Медведев предложил ввести новые сборы на российский экспорт в ЕС
25 апреля, 13:10
 
