Нынешним европейским политикам придется уступить свое место, заявил Песков

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Нынешним европейским политикам придется уступить свое место другим политическим силам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что им придется уступить свое место другим политическим силам. А вот какие это будут политические силы? Германия – крупнейшая европейская держава с мощнейшей экономикой и очень дисциплинированным обществом. В какую сторону это все пойдет, я бы не взялся говорить сейчас", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он напомнил, что в истории уже были случаи, когда к власти приходили реваншисты, требующие отомстить за годы унижения страны и создать новую сильную армию.
