Архитектура безопасности Европы немыслима без участия России, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Архитектура европейской безопасности немыслима без участия в ней России и учета ее интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакая архитектура европейской безопасности немыслима и без учетов интересов России, и без участия в ней России. Здесь только можно надеяться, что вот эта плеяда политиков уступит место со временем более прагматично настроенным политикам. Но пока, конечно, удручающая совершенно картина", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.