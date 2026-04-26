Архитектура безопасности Европы немыслима без участия России, заявил Песков
12:32 26.04.2026 (обновлено: 13:16 26.04.2026)
Архитектура безопасности Европы немыслима без участия России, заявил Песков

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Архитектура европейской безопасности немыслима без участия в ней России и учета ее интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакая архитектура европейской безопасности немыслима и без учетов интересов России, и без участия в ней России. Здесь только можно надеяться, что вот эта плеяда политиков уступит место со временем более прагматично настроенным политикам. Но пока, конечно, удручающая совершенно картина", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил Песков
Вчера, 12:27
 
