В Перми возбудили дело после падения ребенка с каталки в больнице
15:10 26.04.2026 (обновлено: 16:41 26.04.2026)
В Перми возбудили дело после падения ребенка с каталки в больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перми 13-летний мальчик, которого везли с плановой операции, упал с кушетки-каталки в частной клинике и получил травму головы.
  • По информации СМИ, причиной инцидента стала ошибка сотрудников медучреждения.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
ПЕРМЬ, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело после травмирования 13-летнего мальчика, который после операции упал с кушетки-каталки и повредил голову в частной клинике Перми, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В ряде местных СМИ появились данные о том, что в частной клинике Перми 13-летний мальчик, которого везли с плановой операции, упал с кушетки-каталки и получил травму головы. Это произошло в момент, когда он отходил от наркоза. Уточняется, что причиной инцидента якобы стала ошибка сотрудников медучреждения.
"На основании информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК.
