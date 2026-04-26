Глава МИД Омана рассказал о переговорах с Аракчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
ДОХА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД султаната Омана Бадр аль-Бусаиди назвал плодотворными переговоры о судоходстве в Ормузском проливе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, который посетил в воскресенье Маскат.
«
"Состоялась плодотворная дискуссия по Ормузскому проливу с министром иностранных дел Ирана Аракчи. Как прибрежные государства, мы осознаем нашу общую ответственность перед международным сообществом и неотложную гуманитарную необходимость дать возможность свободного передвижения морякам , удерживаемых слишком долго", - написал аль-Бусаиди в социальной сети Х по итогам встречи.
Он отметил, что для обеспечения долгосрочной свободы судоходства необходимы "значительные дипломатические усилия и практические решения".