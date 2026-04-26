Глава МИД Омана рассказал о переговорах с Аракчи
23:53 26.04.2026
Глава МИД Омана рассказал о переговорах с Аракчи

Глава МИД Омана назвал переговоры с Аракчи по Ормузскому проливу плодотворными

Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди
Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Омана назвал переговоры с Аббасом Аракчи о судоходстве в Ормузском проливе плодотворными.
  • Он подчеркнул необходимость дипломатических усилий и практических решений для обеспечения долгосрочной свободы судоходства.
ДОХА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД султаната Омана Бадр аль-Бусаиди назвал плодотворными переговоры о судоходстве в Ормузском проливе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, который посетил в воскресенье Маскат.
"Состоялась плодотворная дискуссия по Ормузскому проливу с министром иностранных дел Ирана Аракчи. Как прибрежные государства, мы осознаем нашу общую ответственность перед международным сообществом и неотложную гуманитарную необходимость дать возможность свободного передвижения морякам , удерживаемых слишком долго", - написал аль-Бусаиди в социальной сети Х по итогам встречи.

Он отметил, что для обеспечения долгосрочной свободы судоходства необходимы "значительные дипломатические усилия и практические решения".
Аракчи на фоне отсрочки второго тура переговоров с США в Пакистане из-за отсутствия договоренности с США нанес визиты в Исламабад и Маскат, которые выступают в качестве посредников. Из Омана он вернулся в Пакистан, откуда отправился с визитом в Россию.
В миреОманОрмузский проливИранБадр Аль-БусаидиАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
