В Соцфонде напомнили о досрочной выплате пенсий за май

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Часть россиян получат пенсии за май досрочно в апреле в связи с приближающимися праздниками, выплаты коснутся тех, кому деньги обычно приходят через банк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда РФ.

"В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров досрочно получит пенсию за май. Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 30 апреля деньги за май получат пенсионеры, которым выплаты обычно приходят через банк с 1 по 4 число месяца. Речь идет обо всех видах пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности. Подавать заявление для досрочного получения не требуется. Средства будут перечислены автоматически.

По данным пресс-службы, если вместе с пенсией человек получает другие выплаты фонда, они тоже придут заранее. С 5 мая перечисления через банк вернутся к обычному графику.