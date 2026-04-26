Рейтинг@Mail.ru
В Соцфонде напомнили о досрочной выплате пенсий за май - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 26.04.2026
В Соцфонде напомнили о досрочной выплате пенсий за май

© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть россиян получит пенсии за май досрочно в апреле в связи с приближающимися праздниками.
  • Досрочная выплата коснется пенсионеров, которым деньги обычно приходят через банк с 1 по 4 число месяца.
  • Тем, кто получает пенсию через «Почту России», выплаты придут по обычному графику.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Часть россиян получат пенсии за май досрочно в апреле в связи с приближающимися праздниками, выплаты коснутся тех, кому деньги обычно приходят через банк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда РФ.
"В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров досрочно получит пенсию за май. Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 30 апреля деньги за май получат пенсионеры, которым выплаты обычно приходят через банк с 1 по 4 число месяца. Речь идет обо всех видах пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности. Подавать заявление для досрочного получения не требуется. Средства будут перечислены автоматически.
По данным пресс-службы, если вместе с пенсией человек получает другие выплаты фонда, они тоже придут заранее. С 5 мая перечисления через банк вернутся к обычному графику.
Тем, кто получает пенсию через "Почту России", выплаты придут как обычно. Почтальоны начнут разносить деньги на дом 2-3 мая, с этих же дат их можно будет получить в отделениях. Доставка через почту продлится до 25 мая.
В Госдуме рассказали, кому в 2027 году пересчитают пенсии
02:17
 
ОбществоРоссияПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала