"Заходит слишком далеко". В Финляндии забили тревогу из-за ответа России - РИА Новости, 26.04.2026
12:19 26.04.2026
"Заходит слишком далеко". В Финляндии забили тревогу из-за ответа России

Мема: европейцы рискуют познать на себе ответ России за помощь Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что европейские страны могут ощутить на себе ответ России за поддержку Украины.
  • По мнению политика, лидеры европейских государств не осознают соотношение сил и подвергают опасности жизни своих граждан своей агрессивной политикой.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Европейские страны могут ощутить на себе ответ России за поддержку Украины, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«

"Я считаю, что это заходит слишком далеко, и для стран ЕС, продолжающих поставлять оружие на Украину, это будет иметь серьезные последствия. Лидеры европейских государств не осознают соотношение сил, не понимают, на что способна Россия, а на что нет, и тем самым идут на очень рискованную авантюру", — написал он в социальной сети X.

По мнению финского политика, главы стран Евросоюза своей агрессивной политикой подвергают опасности жизни своих граждан.
На прошлой неделе министра иностранных дел Сергея Лавров, выступая на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские красные линии. По словам министра, это связано с тем, что терпение России может лопнуть в самый неподходящий для Запада момент.
