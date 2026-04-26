Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что европейские страны могут ощутить на себе ответ России за поддержку Украины.
- По мнению политика, лидеры европейских государств не осознают соотношение сил и подвергают опасности жизни своих граждан своей агрессивной политикой.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Европейские страны могут ощутить на себе ответ России за поддержку Украины, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«
"Я считаю, что это заходит слишком далеко, и для стран ЕС, продолжающих поставлять оружие на Украину, это будет иметь серьезные последствия. Лидеры европейских государств не осознают соотношение сил, не понимают, на что способна Россия, а на что нет, и тем самым идут на очень рискованную авантюру", — написал он в социальной сети X.
По мнению финского политика, главы стран Евросоюза своей агрессивной политикой подвергают опасности жизни своих граждан.
На прошлой неделе министра иностранных дел Сергея Лавров, выступая на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские красные линии. По словам министра, это связано с тем, что терпение России может лопнуть в самый неподходящий для Запада момент.