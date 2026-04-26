Подозреваемый в стрельбе жил в том же отеле, где проходил прием с Трампом

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в вооруженном нападении на приеме с участием президента США Дональда Трампа жил в том же отеле, где проходило мероприятие, сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.
"Итак, по предварительной информации, мы действительно полагаем, что он (подозреваемый в стрельбе - ред.) был гостем здесь, в отеле", - заявил Кэррол журналистам.
Шеф полиции добавил, что мужчина был вооружен дробовиком, также при нем обнаружили ножи и пистолет.
Федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро сообщила, что подозреваемый предстанет перед судом уже в этот понедельник.
Как сообщала журналистка New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии из города Торранс. Мужчина работает учителем.