Подозреваемый в стрельбе жил в том же отеле, где проходил прием с Трампом
07:40 26.04.2026
© AP Photo / Rod Lamkey — Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа
Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа. Архивное фото
  • Подозреваемый в стрельбе на приеме с участием президента США Дональда Трампа жил в том же отеле, где проходило мероприятие.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в вооруженном нападении на приеме с участием президента США Дональда Трампа жил в том же отеле, где проходило мероприятие, сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.
В субботу вечером все присутствующие в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы после того, как в здании раздались выстрелы.
"Итак, по предварительной информации, мы действительно полагаем, что он (подозреваемый в стрельбе - ред.) был гостем здесь, в отеле", - заявил Кэррол журналистам.
Шеф полиции добавил, что мужчина был вооружен дробовиком, также при нем обнаружили ножи и пистолет.
Федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро сообщила, что подозреваемый предстанет перед судом уже в этот понедельник.
Как сообщала журналистка New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии из города Торранс. Мужчина работает учителем.
Стрельба на ужине с Трампом произошла в отеле, где пытались убить Рейгана
В мире, США, Вашингтон (штат), Калифорния, Дональд Трамп
 
 
