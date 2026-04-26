Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа. Архивное фото

Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа

© AP Photo / Rod Lamkey Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа

Подозреваемый в стрельбе жил в том же отеле, где проходил прием с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемый в стрельбе на приеме с участием президента США Дональда Трампа жил в том же отеле, где проходило мероприятие.

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в вооруженном нападении на приеме с участием президента США Дональда Трампа жил в том же отеле, где проходило мероприятие, сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.

В субботу вечером все присутствующие в отеле Washington Hilton в столице США , где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы после того, как в здании раздались выстрелы.

"Итак, по предварительной информации, мы действительно полагаем, что он (подозреваемый в стрельбе - ред.) был гостем здесь, в отеле", - заявил Кэррол журналистам.

Шеф полиции добавил, что мужчина был вооружен дробовиком, также при нем обнаружили ножи и пистолет.

Федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро сообщила, что подозреваемый предстанет перед судом уже в этот понедельник.