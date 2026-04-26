СМИ: снаружи отеля, где произошло ЧП со стрельбой, не было детекторов

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 26.04.2026
Newsweek: снаружи отеля, где произошло ЧП со стрельбой, не было детекторов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinАгенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа
Агенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На ужине ассоциации корреспондентов Белого дома произошел инцидент со стрельбой.
  • Снаружи здания, где проходил ужин, не было металлодетекторов, проверка осуществлялась только на входе в зал приемов.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Металлодетекторов не было снаружи здания, где на ужине с участием президента США Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, утверждает журналист Newsweek Леонардо Фельдман.
"Охрана была только снаружи зала, но внутри здания, а не снаружи здания. Так что на входе в здание не было техники, а только охрана. Проверка осуществлялась только на входе в зал приемов", - сообщил журналист в соцсети Х.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан.
Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа
Напавший на отель, где проводилось мероприятие с Трампом, действовал один
06:21
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала