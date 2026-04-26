СМИ: снаружи отеля, где произошло ЧП со стрельбой, не было детекторов

- На ужине ассоциации корреспондентов Белого дома произошел инцидент со стрельбой.
- Снаружи здания, где проходил ужин, не было металлодетекторов, проверка осуществлялась только на входе в зал приемов.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Металлодетекторов не было снаружи здания, где на ужине с участием президента США Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, утверждает журналист Newsweek Леонардо Фельдман.
"Охрана была только снаружи зала, но внутри здания, а не снаружи здания. Так что на входе в здание не было техники, а только охрана. Проверка осуществлялась только на входе в зал приемов", - сообщил журналист в соцсети Х.