В Татарстане при стрельбе из пневматики пострадал человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Альметьевске произошел конфликт со стрельбой из пневматического оружия.
- В результате пострадал один человек, после оказания медицинской помощи его отпустили.
- Участников инцидента задержали, проводится проверка.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой из пневматического оружия в Альметьевске, участники инцидента задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.
Сообщение об инциденте в одном из дворов по улице Чернышевского поступило в полицию в воскресенье.
"Предварительно установлено, что между несколькими людьми произошел конфликт, в котором один из участников инцидента произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. В результате пострадал один человек. После оказания медицинской помощи он был отпущен", - рассказали в ведомстве.
По словам собеседника агентства, нападавшие были задержаны и доставлены в полицию.
"Проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе МВД по Татарстану.
Полиция начала проверку после стрельбы по машинам в Воронеже
