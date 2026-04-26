В Татарстане при стрельбе из пневматики пострадал человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой из пневматического оружия в Альметьевске, участники инцидента задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сообщение об инциденте в одном из дворов по улице Чернышевского поступило в полицию в воскресенье.

"Предварительно установлено, что между несколькими людьми произошел конфликт, в котором один из участников инцидента произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. В результате пострадал один человек. После оказания медицинской помощи он был отпущен", - рассказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, нападавшие были задержаны и доставлены в полицию.