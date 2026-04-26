Аракчи обсудит в Москве состояние переговоров с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аракчи посетит Москву 27 апреля.
- В ходе визита он проведет консультации с российской стороной о текущем состоянии переговоров Ирана с США, условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах.
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи в ходе визита в Москву 27 апреля обсудит с российскими чиновниками состояние переговоров исламской республики с США, а также возможные инициативы, в том числе и совместные, по этому поводу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"В ходе своего визита в Москву Аракчи проведет консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров (Ирана с США - ред.), условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ", - сказал посол, слова которого опубликовало посольство Ирана в России в Telegram-канале.
Джалали добавил, что Аракчи обсудит и инициативы Ирана и Российской Федерации по части переговоров Ирана с США.
"В случае появления каких-либо инициатив у обеих сторон, в том числе и совместных инициатив, стороны проведут их обсуждение", - отметил иранский посол.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.