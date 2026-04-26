В Москве возбудили дело из-за взлома аккаунта экс-супруга Лерчек

Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков заявил РИА Новости о возбуждении уголовного дела из-за взлома аккаунта экс-супруга блогера Лерчек и нарушения его права на тайну переписки.

Гагаринский суд Москвы 13 апреля приговорил Чекалина к семи годам колонии со штрафом более 194 миллионов рублей по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 138 УК РФ, по факту нарушения неустановленными лицами тайны переписки Артема Чекалина", - рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката, следствие выяснило, что, пока Чекалин находился под домашним арестом и ему было запрещено пользоваться интернетом, 15 августа 2025 года неизвестные получили доступ к его аккаунту в соцсети Instagram *.

Собеседник агентства уточнил, что злоумышленники ознакомились с личными переписками экс-супруга Лерчек, "тем самым существенно нарушили права и законные интересы Чекалина, гарантированные статьей 23 Конституции РФ".