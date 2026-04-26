Рейтинг@Mail.ru
В Москве возбудили дело из-за взлома аккаунта экс-супруга Лерчек - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 26.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве возбудили уголовное дело из-за взлома аккаунта экс-супруга Лерчек.
  • По словам адвоката, неизвестные получили доступ к аккаунту Артема Чекалина в соцсети Instagram*, когда он находился под домашним арестом.
  • После взлома страницы якобы от лица Чекалина были опубликованы сторис с призывом перейти по ссылке на сомнительный сайт.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков заявил РИА Новости о возбуждении уголовного дела из-за взлома аккаунта экс-супруга блогера Лерчек и нарушения его права на тайну переписки.
Гагаринский суд Москвы 13 апреля приговорил Чекалина к семи годам колонии со штрафом более 194 миллионов рублей по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 138 УК РФ, по факту нарушения неустановленными лицами тайны переписки Артема Чекалина", - рассказал собеседник агентства.
По словам адвоката, следствие выяснило, что, пока Чекалин находился под домашним арестом и ему было запрещено пользоваться интернетом, 15 августа 2025 года неизвестные получили доступ к его аккаунту в соцсети Instagram *.
Собеседник агентства уточнил, что злоумышленники ознакомились с личными переписками экс-супруга Лерчек, "тем самым существенно нарушили права и законные интересы Чекалина, гарантированные статьей 23 Конституции РФ".
Кроме того, как рассказал адвокат, после взлома страницы якобы от лица Чекалина были опубликованы сторис, в которых подписчиков призывали пройти по ссылке, ведущей на сомнительный сайт, на странице его бывшей супруги Лерчек появилась аналогичная публикация. При этом все телефоны с доступом в интернет у Чекалина были изъяты в ходе обыска.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ПроисшествияРоссияМоскваОАЭАртем Чекалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала