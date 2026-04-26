Московские школьники завоевали три золота на олимпиаде имени Авиценны

Школьники, завоевавшие три золотые медали на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны в Узбекистане

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны, которая прошла в Узбекистане с 20 по 26 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Владислав Владыко, Роман Ермак и Степан Юнусов завоевали золотые медали", - написал мэр в своем канале на платформе "Макс".

Он отметил, что Владислав Владыко стал абсолютным победителем, получив лучшие баллы за теорию и практику.

Мэр уточнил, что команду готовили руководитель национальной сборной Галина Белякова, тренеры Евгений Шилов и Дмитрий Федоров.

Россию на соревнованиях представляли четыре школьника, трое из них - ученики московской школы Центра педагогического мастерства. В олимпиаде приняли участие учащиеся из 12 стран.

Участники выполняли задания по анатомии растений, зоологии, клеточной биологии, гистологии, физиологии человека и микробиологии, а также демонстрировали навыки лабораторной работы.

Собянин подчеркнул, что столичные школьники регулярно показывают высокие результаты на международных соревнованиях. В 2024 году на олимпиаде имени Авиценны они завоевали три золотые и одну серебряную медали, а на Международной биологической олимпиаде в Филиппинах - полный комплект наград.