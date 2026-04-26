08:47 26.04.2026
Москвичей предупредили о ливнях со снегом

В Москве в воскресенье ожидаются мокрый снег, ливни и до 11 градусов

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мокрый снег, ливни и температура до +11 градусов ожидаются в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
Москве и по области сохранится облачная погода, временами осадки в виде ливней, переходящих поздним вечером в заряды мокрого снега - общее количество осадков за сегодня составит от 14 до 17 миллиметров, или до 45% от всей нормы апреля", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что ветер ожидается южной четверти, вечером с разворотом на северо-западные румбы с усилением до 5-10 метров в секунду, его порывы могут достигать до 13 метров в секунду.
"К полудню столбики термометров успеют подняться до плюс 8 - плюс 11, вечером похолодает до плюс 2 - плюс 5. Показания барометров будут падать и составят 728 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - подчеркнул он.
Дождливая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян на майских праздниках
24 апреля, 17:12
 
