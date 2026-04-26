Москвичей предупредили о ливнях со снегом

Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мокрый снег, ливни и температура до +11 градусов ожидаются в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

« "В Москве и по области сохранится облачная погода, временами осадки в виде ливней, переходящих поздним вечером в заряды мокрого снега - общее количество осадков за сегодня составит от 14 до 17 миллиметров, или до 45% от всей нормы апреля", - рассказал Тишковец

Синоптик уточнил, что ветер ожидается южной четверти, вечером с разворотом на северо-западные румбы с усилением до 5-10 метров в секунду, его порывы могут достигать до 13 метров в секунду.