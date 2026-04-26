01:35 26.04.2026 (обновлено: 09:57 26.04.2026)
В Москве обнаружили тело женщины с множественными ножевыми ранениями

© Фото : Столичный СК/MAX — Сотрудник СК проводит следственные мероприятия на месте убийства женщины в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На западе Москвы обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями.
  • Кунцевским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
  • Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружено на западе Москвы, организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Вечером 25 апреля в помещении, расположенном на улице Верейской, обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями, отмечается в сообщении ведомства.
"По данному факту Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
