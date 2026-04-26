Сотрудник СК проводит следственные мероприятия на месте убийства женщины в Москве

В Москве обнаружили тело женщины с множественными ножевыми ранениями

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружено на западе Москвы, организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Вечером 25 апреля в помещении, расположенном на улице Верейской, обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями, отмечается в сообщении ведомства.

"По данному факту Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".