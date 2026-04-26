Морпех рассказал, как проводил разведку в десяти метрах от позиций ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 26.04.2026 (обновлено: 11:35 26.04.2026)
Морпех рассказал, как проводил разведку в десяти метрах от позиций ВСУ

Боец ВС России с позывным "Балли" в одиночку уничтожил двух боевиков ВСУ

Морской пехотинец. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец с позывным "Балли" вел наблюдение за позицией ВСУ, находясь в десяти метрах от нее.
  • Он длительное время оставался незамеченным и изучал действия противника.
  • В подходящий момент военнослужащий ликвидировал двух бойцов противника и передал важную информацию.
ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Российский боец с позывным "Балли" вел наблюдение за позицией ВСУ практически в десяти метрах от нее, а после в одиночку ликвидировал двух боевиков, сообщил РИА Новости командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Барс".
Командир батальона морской пехоты отметил, что благодаря действиям военнослужащего была выявлена ранее неизвестная укреплённая позиция противника на добропольском направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Счет пошел на месяцы: Европа придумала, как спасти НАТО и получить Украину
08:00
"Позиция была серьёзная, и мы даже не знали о её существовании. "Балли" подполз к ней, около двух суток добирался, в итоге оказался буквально в десяти метрах", — сказал "Барс".
Он добавил, что боец длительное время вел наблюдение.
"Он изучил всё: когда противник ест, спит, выходит на связь. Фактически находился рядом с их блиндажом, оставаясь незамеченным", — уточнил командир батальона.
По его словам, в подходящий момент военнослужащий выполнил задачу.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
На Украине рассматривают полное снятие брони от мобилизации, сообщили СМИ
Вчера, 19:40
"Когда они были наиболее расслаблены, он ликвидировал двух бойцов противника и вышел на связь", — рассказал командир батальона.
Он подчеркнул, что действия морпеха позволили получить важную информацию и нанести урон противнику.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Не только Донбасс": на Украине забили тревогу из-за мощного удара России
Вчера, 15:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
