Морпех рассказал, как проводил разведку в десяти метрах от позиций ВСУ

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Российский боец с позывным "Балли" вел наблюдение за позицией ВСУ практически в десяти метрах от нее, а после в одиночку ликвидировал двух боевиков, сообщил РИА Новости командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Барс".

Командир батальона морской пехоты отметил, что благодаря действиям военнослужащего была выявлена ранее неизвестная укреплённая позиция противника на добропольском направлении.

"Позиция была серьёзная, и мы даже не знали о её существовании. "Балли" подполз к ней, около двух суток добирался, в итоге оказался буквально в десяти метрах", — сказал "Барс".

Он добавил, что боец длительное время вел наблюдение.

"Он изучил всё: когда противник ест, спит, выходит на связь. Фактически находился рядом с их блиндажом, оставаясь незамеченным", — уточнил командир батальона.

По его словам, в подходящий момент военнослужащий выполнил задачу.

"Когда они были наиболее расслаблены, он ликвидировал двух бойцов противника и вышел на связь", — рассказал командир батальона.