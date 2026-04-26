Стала известна причина смерти Елены Михеевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженная артистка России Елена Михеева умерла от онкологического заболевания.
- Елена Михеева работала в Московском театре сатиры, Московском областном театре имени А. Н. Островского, а с 2013 года — в Московском губернском театре.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Причиной смерти заслуженной артистки России Елены Михеевой стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в окружении артистки.
«
"Она умерла от онкологии сегодня утром, долго мучилась от этой страшной болезни, болезнь действительно очень мучительная", - сказал собеседник агентства.
Михеева родилась в 1951 году в Ленинграде, в 1972 году окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина (курс А.И. Борисова), после чего служила в Московском театре сатиры и Московского областного театра имени А.Н. Островского. С 2013 года служила в Московском губернском театре до конца жизни.