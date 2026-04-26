Биолог рассказал, что нельзя делать при встрече с медведем

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Бежать категорически запрещается при встрече с медведем в лесу, необходимо медленно отступать туда, откуда пришли, не поворачиваясь к хищнику спиной, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.
"При встрече с медведем нельзя бежать, это может спровоцировать нападение. Надо спокойно отступать туда, откуда пришли, не поворачиваясь спиной, не смотреть медведю в глаза. Можно спокойно разговаривать, тема разговора, конечно, не важна. Часто помогает поднять руки над головой, чтобы казаться более высоким. Ни в коем случае не пытаться покормить зверя, сделать селфи и тому подобное", — рассказал биолог.
Отдалившись от зверя так, чтобы его не было видно, следует быстро уйти от места встречи, отметил собеседник агентства. По его словам, особенно опасна встреча с медведицей с маленькими медвежатами. Если человек заметил медвежонка, следует тихо уходить, не привлекая внимание. Все остальные действия также нужно совершать спокойно, без суеты.
"При атаке помогает забраться на дерево, бурые медведи лазают неохотно. Если медведь нападает уже, то есть смысл сгруппироваться, максимально прикрыть голову и не двигаться. Нападение часто заканчивается не смертью, а травмами разной степени тяжести, хотя и неприятными до крайности", — добавил собеседник агентства.
