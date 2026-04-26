Россиян предупредили о требованиях к мангалу на дачном участке

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мангал или зону барбекю на дачном участке необходимо располагать не менее чем в пяти метрах от всех построек, площадка вокруг мангальной зоны должна быть очищена от горючих материалов минимум на два метра, рассказала РИА Новости ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Софья Свечникова.

Эксперт отметила, что привычка россиян ставить мангалы в дальнем углу участка нарушает нормы и противопожарные требования.

"Открытую мангальную площадку выгоднее выносить в отдельное место, где одновременно выдерживаются пять метров до всех строений и два метра очищенной земли вокруг", - рассказала Свечникова.

Эксперт уточнила, что для мангала в несгораемой емкости разжигание огня допустимо только при скорости ветра не выше 10 метров в секунду, а без такой емкости - не выше 5 метров в секунду. Она отметила, что запрет на открытый огонь действует также при особом противопожарном режиме и на торфяных почвах.

Свечникова также рассказала о нормах размещения на участке беседки или навеса: согласно правилам, при размещении беседки на садовом участке от дома до границы соседа необходимо отступать 3 метра, от построек для скота и птицы - 4 метра, от других хозяйственных построек - 1 метр, а до линии улицы для хозпостроек - 5 метров.