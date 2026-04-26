Армия Мали продолжает уничтожать террористов в населенных пунктах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия Мали заявила, что продолжает уничтожать террористов в населенных пунктах, в том числе в городах Кидаль и Кати.
- В армии отметили, что не оставят нападения террористов без ответа, назвав их попыткой дестабилизировать безопасность страны и посеять панику.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Армия Мали заявила, что продолжает уничтожать террористов в ряде населенных пунктов страны, включая города Кидаль и Кати.
"Генеральный штаб вооруженных сил информирует общественность, что преследование вооруженных террористических группировок продолжается в Кидале, Кати и других населенных пунктах страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте малийской армии.
В армии отметили, что не оставят нападения террористов без ответа, назвав их попыткой дестабилизировать безопасность страны и посеять панику.
Армия сообщила, что по всей стране был повышен уровень реагирования, в том числе введен комендантский час, организованы патрули, усилены пункты досмотра.
В субботу боевики коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в РФ), и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Впоследствии малийский генштаб заявил, что в указанных населенных пунктах ситуация находится под контролем.
