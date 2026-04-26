Армия Мали продолжает уничтожать террористов в населенных пунктах

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Армия Мали заявила, что продолжает уничтожать террористов в ряде населенных пунктов страны, включая города Кидаль и Кати.

« "Генеральный штаб вооруженных сил информирует общественность, что преследование вооруженных террористических группировок продолжается в Кидале, Кати и других населенных пунктах страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте малийской армии.

В армии отметили, что не оставят нападения террористов без ответа, назвав их попыткой дестабилизировать безопасность страны и посеять панику.

Армия сообщила, что по всей стране был повышен уровень реагирования, в том числе введен комендантский час, организованы патрули, усилены пункты досмотра.