Рейтинг@Mail.ru
Погиб министр обороны Мали, сообщили СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 26.04.2026
Jeune Afrique: министр обороны Мали Садио Камара погиб при нападении джихадистов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Мали Садио Камара
Министр обороны Мали Садио Камара
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр обороны Мали Садио Камара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Мали Садио Камара погиб при нападении джихадистов на его дом.
  • Это утверждает журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники в органах безопасности.
  • Нападение приписывается коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"*.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Журнал Jeune Afrique утверждает со ссылкой на источники в органах безопасности, что министр обороны Мали Садио Камара погиб при нападении джихадистов на его дом.
Нападение приписывается коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"*.
«
"Садио Камара был убит в результате нападения на его дом в Кати близ Бамако 25 апреля. Нападение, приписываемое JNIM, предположительно, было совершено с использованием заминированного автомобиля, за рулем которого был смертник", - пишет издание.
Как утверждается, в результате мощного взрыва был полностью разрушен дом министра.
В субботу утром боевики коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в малийской столице Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Впоследствии малийский генштаб заявил, что в указанных населённых пунктах ситуация находится под контролем.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала