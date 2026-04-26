Погиб министр обороны Мали, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Журнал Jeune Afrique утверждает со ссылкой на источники в органах безопасности, что министр обороны Мали Садио Камара погиб при нападении джихадистов на его дом.
Нападение приписывается коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"*.
"Садио Камара был убит в результате нападения на его дом в Кати близ Бамако 25 апреля. Нападение, приписываемое JNIM, предположительно, было совершено с использованием заминированного автомобиля, за рулем которого был смертник", - пишет издание.
Как утверждается, в результате мощного взрыва был полностью разрушен дом министра.
В субботу утром боевики коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в малийской столице Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Впоследствии малийский генштаб заявил, что в указанных населённых пунктах ситуация находится под контролем.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
