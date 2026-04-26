11:06 26.04.2026
В Мали 16 человек пострадали при атаках боевиков на военные объекты

Сотрудники полиции Мали. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мали 16 человек получили ранения в результате нападения боевиков.
  • Боевики JNIM и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" совершили скоординированные атаки на гарнизоны в нескольких городах страны.
  • Малийский генштаб заявил, что ситуация в атакованных городах находится под контролем.
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Шестнадцать человек получили ранения в результате нападения боевиков JNIM и "Фронта освобождения Азавада" на военные объекты в ряде городов Мали, заявил пресс-секретарь малийского правительства Исса Кулибали,
В субботу утром боевики коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"*, и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в малийской столице Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Впоследствии малийский генштаб заявил, что в указанных населенных пунктах ситуация находится под контролем.
"К сожалению, в результате этих террористических актов были ранены 16 человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Сейчас они получают медицинскую помощь. Также был нанесён ограниченный материальный ущерб", - сказано в заявлении, опубликованном малийским МИД в воскресенье в соцсетях.
О количестве погибших в документе не сообщается.
* Террористическая организация, запрещена в РФ
