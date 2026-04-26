В Мали 16 человек пострадали при атаках боевиков

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Шестнадцать человек получили ранения в результате нападения боевиков JNIM и "Фронта освобождения Азавада" на военные объекты в ряде городов Мали, заявил пресс-секретарь малийского правительства Исса Кулибали,

"К сожалению, в результате этих террористических актов были ранены 16 человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Сейчас они получают медицинскую помощь. Также был нанесён ограниченный материальный ущерб", - сказано в заявлении, опубликованном малийским МИД в воскресенье в соцсетях.