00:06 26.04.2026 (обновлено: 00:07 26.04.2026)
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Мали

© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако- столица Мали
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Мали, сообщило министерство со ссылкой на посольство РФ в африканской стране.
"МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а тех, кто уже находится на ее территории, принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
В министерстве также подчеркнули, что российская сторона выражает глубокую обеспокоенность происходящими событиями.
Агентство Рейтер в субботу передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от столицы страны Бамако.
Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в Бамако. Агентство Франс Пресс передало, что аэропорт Бамако, неподалеку от которого была слышна стрельба, приостановил полеты. Вскоре армия Мали заявила о взятии ситуации под контроль.
