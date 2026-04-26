Аналитик рассказал, как повысить лимит по кредитке

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лимит по кредитной карте в некоторых банках можно увеличить, если исправно вносить платежи и регулярно пользоваться самой картой, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"В некоторых банках предусмотрено автоматическое увеличение лимитов (или предложение клиенту увеличить лимит), если по истечении определенного срока клиент исправно вносит необходимые платежи, а также регулярно пользуется самой картой", – сказал он.

Аналитик обратил внимание, что для снижения долговой нагрузки есть только один путь – погашение задолженностей. Иногда выгодно использовать рефинансирование, чтобы снизить уровень процентных платежей, например, если был взят микрокредит, указал Смирнов

"Негатив кредитной истории можно сгладить, если после отрицательного прецедента клиент длительное время не допускал просрочек. Чем больше кредитов успешно погашено, тем ниже вес негативных фактов", – добавил он.

Многие банки повышают лимиты для клиентов, которые получают зарплату на счет в том же банке, отметил аналитик. Он назвал полезным обновлять данные по зарплате, особенно если с момента оформления кредитки она выросла.