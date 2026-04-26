Заявление Левитт перед покушением на Трампа вызвало переполох в США - РИА Новости, 26.04.2026
11:19 26.04.2026

Заявление Левитт перед покушением на Трампа вызвало переполох в США

© AP Photo / Evan Vucci Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявление пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт о том, что на мероприятии будут "выстрелы", вызвало переполох в США перед покушением на Дональда Трампа.
  • Читатели американского издания Daily Beast предположили, что Левитт могла что-то знать о грядущем нападении.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели американского издания Daily Beast активно обсуждают заявление пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт перед покушением на Дональда Трампа о том, что на мероприятии будут "выстрелы".
"Это первый раз, когда лгунья Левитт сказала правду", — написал MadLudwig.
"Похоже, что Каролина случайно сказала лишнее", — отметил Sickofthesht.
"Полиции следует допросить Левитт о том, что ей было известно", — предложил paul.mckechnie.
"Вся эта ситуация звучит так же правдиво, как и "настоящее" покушение в Батлере", — указал brianx9.
Трампа и других сотрудников администрации экстренно эвакуировали c торжественного ужина с корреспондентами пула Белого дома в отеле Washington Hilton после того, как там раздались выстрелы. Подозреваемого оперативно задержали, он получил ранения.
По информации корреспондентки New York Post, задержанный — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. Washington Post пишет, что он выжил и отправлен в больницу.
