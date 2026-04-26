В Курской области в годовщину освобождения от ВСУ возложили цветы

КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн, а также военнослужащие, волонтеры и жители приграничья в годовщину освобождения региона от ВСУ возложили цветы в память о погибших, передает корреспондент РИА Новости.