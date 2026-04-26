"Каролина" первой вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Каролина Харрикейнз» обыграла «Оттаву Сенаторз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
- Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Каролины».
- «Каролина» выиграла серию со счетом 4-0 и стала первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Оттаву Сенаторз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Оттаве завершилась со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Тейлор Холл (36-я минута), Логан Станковен (50) и Себастьян Ахо (58, 59). У хозяев шайбы забросили Дрейк Батерсон (38) и Дилан Козенс (59).
25 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
37:08 • Дрейк Батерсон
(Тим Штюцле, Carter Yakemchuk)
58:11 • Дилан Козенс
(Дрейк Батерсон, Carter Yakemchuk)
35:15 • Тейлор Холл
49:10 • Логан Станковен
57:38 • Себастьян Ахо
58:45 • Себастьян Ахо
В начале второго периода защитник "Оттавы" Тайлер Клевен провел силовой прием против россиянина Александра Никишина, по итогам эпизода защитник "Каролины" некоторое время не мог прийти в себя и покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Сразу после силового приема в драку с Клевеном вступил российский форвард "Харрикейнз" Андрей Свечников, за что получил двойной малый штраф за грубость. Клевен избежал наказания.
"Каролина" выиграла серию со счетом 4-0 и стала первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли.