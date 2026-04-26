В Кремле призвали Киев набраться воли, чтобы выйти на договоренности

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия неоднократно говорила о том, что Киеву нужно набраться воли и принять решения, необходимые для выхода на договоренности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности”, - сказал Песков автору ИС “Вести” Павлу Зарубину.