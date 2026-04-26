Экономист пояснила, кого отрезали от кредитов с апреля

Экономист Глухова: новые правила ужесточают требования к заемщикам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 апреля 2026 года вступили в силу новые правила, ужесточающие требования к заемщикам.
  • Теперь дополнительные заработки надо подкреплять документами.
  • С 1 июля 2026 года будет отменен упрощенный подход к подтверждению дохода, и индивидуальным предпринимателям придется подтверждать доход налоговыми декларациями.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банки отклоняют более 80% заявок на кредиты, а с 1 апреля 2026 года вступили в силу новые правила, которые еще больше ужесточат требования к заемщикам. О том, кому станет сложнее получить деньги, агентству “Прайм” рассказала экономист, основатель финансовой экосистемы "Флагман" Эльвира Глухова.
"Если на карту падают деньги от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников, их придется подкреплять отдельными документами”, — отметила она.
Дело в том, что уже сейчас банки больше не могут учитывать любые поступления как доход — только зарплату, пенсию, соцвыплаты или аренду. Кроме того, банки больше не смогут завышать оценку дохода на основе анализа трат.
Пока еще работает упрощенный подход, когда человек просто пишет в анкете сумму дохода без подтверждения, а банк сравнивает ее со среднедушевым доходом по региону от Росстата. Но с 1 июля 2026 года такой подход отменят полностью. Индивидуальным предпринимателям придется подтверждать доход только налоговыми декларациями, заключила Глухова.
ЭкономикаЭльвира ГлуховаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)КредитКредиты
 
 
