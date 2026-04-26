Белоусов принял участие в открытии музея, посвященного подвигу бойцов КНДР
17:10 26.04.2026 (обновлено: 21:56 26.04.2026)
Белоусов принял участие в открытии музея, посвященного подвигу бойцов КНДР

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Церемония открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции
Церемония открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоусов принял участие в церемонии открытия музейно-мемориального комплекса в Пхеньяне, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции.
  • Он совместно с министром обороны КНДР перерезал ленту в ознаменование открытия комплекса.
  • Российская делегация осмотрела музей и выставку трофейного вооружения, а также возложила цветы к доске памяти.
ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в составе официальной делегации РФ принял участие в церемонии открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции.
В ходе церемонии глава российского военного ведомства совместно с министром обороны КНДР генералом армии Но Гван Чхолем в присутствии председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина и лидера КНДР Ким Чен Ына перерезали ленту в ознаменование окончания строительства и открытия комплекса.
Российская делегация осмотрела музей, выставку трофейного вооружения и военной техники и возложила цветы к доске памяти с именами погибших при выполнении задач корейских военнослужащих.
По окончании церемонии открытия на территории музейно-мемориального комплекса состоялся памятный концерт, в ходе которого прозвучали песни на корейском и русском языках.
Ранее в рамках рабочего визита министр обороны РФ встретился с лидером КНДР и вручил награды военнослужащим Корейской Народной Армии, проявившим мужество и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области.
