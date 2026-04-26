Белоусов принял участие в открытии музея, посвященного подвигу бойцов КНДР

ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в составе официальной делегации РФ принял участие в церемонии открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции.

В ходе церемонии глава российского военного ведомства совместно с министром обороны КНДР генералом армии Но Гван Чхолем в присутствии председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина и лидера КНДР Ким Чен Ына перерезали ленту в ознаменование окончания строительства и открытия комплекса.

Российская делегация осмотрела музей, выставку трофейного вооружения и военной техники и возложила цветы к доске памяти с именами погибших при выполнении задач корейских военнослужащих.