Белоусов принял участие в открытии музея, посвященного подвигу бойцов КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белоусов принял участие в церемонии открытия музейно-мемориального комплекса в Пхеньяне, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции.
- Он совместно с министром обороны КНДР перерезал ленту в ознаменование открытия комплекса.
- Российская делегация осмотрела музей и выставку трофейного вооружения, а также возложила цветы к доске памяти.
ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в составе официальной делегации РФ принял участие в церемонии открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции.
В ходе церемонии глава российского военного ведомства совместно с министром обороны КНДР генералом армии Но Гван Чхолем в присутствии председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина и лидера КНДР Ким Чен Ына перерезали ленту в ознаменование окончания строительства и открытия комплекса.
Российская делегация осмотрела музей, выставку трофейного вооружения и военной техники и возложила цветы к доске памяти с именами погибших при выполнении задач корейских военнослужащих.
По окончании церемонии открытия на территории музейно-мемориального комплекса состоялся памятный концерт, в ходе которого прозвучали песни на корейском и русском языках.
Ранее в рамках рабочего визита министр обороны РФ встретился с лидером КНДР и вручил награды военнослужащим Корейской Народной Армии, проявившим мужество и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области.