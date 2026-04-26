Володин принял участие в открытии музея, посвященного подвигу солдат КНДР

ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в церемонии открытия в КНДР Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.

После выступления Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына Володин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина, адресованное участникам мероприятия.

Церемония открытия Мемориального комплекса и Музея продолжилась разрезанием символической ленточки, в котором приняли участие министры обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль.

Также состоялось траурная церемония погребения на территории комплекса останков павших героев.

По ее окончании Володин и Белоусов возложили венки к месту захоронения. Была объявлена минута молчания.

Затем Володин и члены делегации осмотрели открывшийся музей. Российские гости также приняли участие в церемонии возложения цветов к стене памяти внутри музея. Володин одним из первых оставил запись в книге почетных гостей.

После этого председатель Госдумы и министр обороны РФ ознакомились с образцами военной трофейной техники.

Церемония окончилась концертом в память о погибших воинах. Строительство Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции началось в Пхеньяне в октябре 2025 года.