17:46 26.04.2026 (обновлено: 18:51 26.04.2026)
Володин принял участие в открытии музея, посвященного подвигу солдат КНДР

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Церемония открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Володин принял участие в церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в КНДР.
  • После выступления Ким Чен Ына Володин зачитал приветствие Путина, адресованное участникам мероприятия.
  • Церемония включала траурное погребение останков павших героев, возложение венков, минуту молчания и осмотр музея российскими гостями.
ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в церемонии открытия в КНДР Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.
После выступления Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына Володин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина, адресованное участникам мероприятия.
Церемония открытия Мемориального комплекса и Музея продолжилась разрезанием символической ленточки, в котором приняли участие министры обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль.
Также состоялось траурная церемония погребения на территории комплекса останков павших героев.
По ее окончании Володин и Белоусов возложили венки к месту захоронения. Была объявлена минута молчания.
Затем Володин и члены делегации осмотрели открывшийся музей. Российские гости также приняли участие в церемонии возложения цветов к стене памяти внутри музея. Володин одним из первых оставил запись в книге почетных гостей.
После этого председатель Госдумы и министр обороны РФ ознакомились с образцами военной трофейной техники.
Церемония окончилась концертом в память о погибших воинах. Строительство Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции началось в Пхеньяне в октябре 2025 года.
Музей расположен на улице Новых Звезд - получившей название в честь воинов, отдавших жизнь в боях в Курской области. По другую сторону улицы возведен жилой квартал для семей погибших и отличившихся в боях военнослужащих Корейской народной армии.
