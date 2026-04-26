Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом

ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в воскресенье прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет переговоры с высшим руководством и командованием вооруженных сил КНДР, сообщает Минобороны России.