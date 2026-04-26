Киселев: ближневосточная катастрофа породила долгосрочные последствия - РИА Новости, 26.04.2026
19:49 26.04.2026 (обновлено: 20:24 26.04.2026)
Киселев: ближневосточная катастрофа породила долгосрочные последствия

Киселев: ближневосточная катастрофа уже породила долгосрочные последствия

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильских авиаударов в Бейруте, Ливан
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Киселев считает, что ближневосточная катастрофа уже породила долгосрочные последствия.
  • Здесь оптимизма мало, так что ситуация такова, как она есть, сказал он.
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Ближневосточная катастрофа уже породила долгосрочные последствия, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Финал не просматривается, однако ближневосточная катастрофа уже породила долгосрочные последствия и спровоцировала осознание многого", — передает слова Киселева ИС "Вести".

По оценке Международного энергетического агентства, мир погрузился в крупнейший в истории энергетический кризис, а министр энергетики США Крис Райт отказывается гарантировать, что скачок цен на нефть будет краткосрочным.
"Кроме нехватки нефти и роста цен на нее, еще и острый дефицит газа из-за разрушения инфраструктуры Катара. Это на годы, если России и дальше будут препятствовать поставлять газ в Европу. Здесь оптимизма мало, так что ситуация такова, как она есть", — сказал Киселев.

Нехватка углеводородов автоматически ведет к проблемам с удобрениями, а значит, и с продовольствием, указал гендиректор МИА "Россия сегодня".
"Все дороже. Страдают бедные. В цепочку дефицитов автоматически попадает и инертный газ гелий, который широко используется в цветной металлургии, производстве полупроводников и оптоволокна, пищевой промышленности, атомной, криогенных технологиях. Здесь — большой удар", — заключил Киселев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
