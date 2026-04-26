Киселев: ближневосточная катастрофа породила долгосрочные последствия

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Ближневосточная катастрофа уже породила долгосрочные последствия, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По оценке Международного энергетического агентства, мир погрузился в крупнейший в истории энергетический кризис, а министр энергетики США Крис Райт отказывается гарантировать, что скачок цен на нефть будет краткосрочным.
Нехватка углеводородов автоматически ведет к проблемам с удобрениями, а значит, и с продовольствием, указал гендиректор МИА "Россия сегодня".
"Все дороже. Страдают бедные. В цепочку дефицитов автоматически попадает и инертный газ гелий, который широко используется в цветной металлургии, производстве полупроводников и оптоволокна, пищевой промышленности, атомной, криогенных технологиях. Здесь — большой удар", — заключил Киселев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.